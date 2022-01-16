Токио, , 08:40 — REGNUM Предупреждение об угрозе цунами, действовавшее в течение 14 часов, отменено национальным метеорологическим управлением Японии. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 16 января пресс-службой управления.

Цунами в Японии Lagranepoca.com

Метеорологи уточнили, что вероятность повышения уровня воды в прибрежных районах сохраняется, но она будет незначительной.

Угроза цунами была объявлена в ряде префектур Японии в ночь с 15 на 16 января в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. В прибрежных районах были зафиксированы волны высотой до 1,2 метров. Более 230 тыс. жителей страны получили от властей предписание о немедленной эвакуации.

Высокой волной снесло в океан и перевернуло около 20 судов, стоявших на якоре в портах на западе страны. Людей на борту судов не было. Сведений о пострадавших в результате удара стихии не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предписании эвакуироваться в связи с угрозой цунами более 200 тыс. жителям прибрежных районов в ряде префектур Японии.

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