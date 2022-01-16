Москва, , 08:40 — REGNUM Сборы заключительной части трилогии «Последний богатырь» режиссёра Дмитрия Дьяченко в отечественном кинопрокате превысили 2 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) по состоянию на 16 января.

Последний богатырь Иван Шилов © ИА REGNUM

Фантастическая комедия «Последний богатырь: Посланник тьмы» вышла в прокат 23 декабря 2021 года. Российскому фильму потребовалось меньше месяца, чтобы взять в прокате более 2 млрд рублей. Бюджет заключительной части трилогии составил 454 млн рублей.

В ближайшие дни новый «Последний богатырь» может обойти по кассовым сборам вторую картину серии. Вышедший 1 января 2021 года «Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате 2,1 млрд рублей. При этом бюджет второй части трилогии составлял 650 млн рублей.

Премьера оригинального фильма «Последний богатырь» состоялась в октябре 2017 года. При бюджете в 370 млн рублей картина вязла в прокате более 1,7 млрд рублей. Это сделало фильм Дьяченко одним из самых кассовых отечественных проектов 2017 года.

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