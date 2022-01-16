Санрайз, США, 16 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Игра проходила на льду «Эф-Эл-Эй Лайв — Арены» в Санрайзе и закончилась в пользу хозяев с сокрушительным счетом 9:2.

У «Флориды» забитыми голами отличились оформивший в матче дубль Карл Вераге (1-я и 14-я минуты), Энтони Дюклер (3-я, в большинстве), Маккензи Уигар (10-я, в большинстве), Джонатан Юбердо (23-я), также отметившийся дублем финский нападающий Антон Лунделль (33-я и 48-я), Сэм Беннетт (44-я) и Райан Ломберг (51-я),

В составе «Коламбуса» шайбы забросили шведский нападающий Густав Нюквист (43-я, в большинстве) и Бун Дженнер (51-я).

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский смог отразить 28 из 30 бросков по своим воротам. Его одноклубник — российский нападающий Максим Мамин, а также российские защитник и форвард «Блю Джекетс» Владислав Гавриков и Егор Чинахов не отметились в игре результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 19 января в гостях сыграет с клубом «Калгари Флэймз», а «Коламбус» в этот же день также на выезде встретится с командой «Нью-Йорк Айлендерс».