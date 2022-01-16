Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Дональд Трамп — экс-президент США — пообещал сторонникам-республиканцам до 2024 г. вернуть контроль над конгрессом и Белым домом. Об этом он заявил на митинге в Аризоне, передает 16 января NewsMax.

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«В 2022 г. собираемся вернуть Палату представителей, вернуть сенат и … собираемся вернуть Америку. А в 2024 г. собираемся вернуть себе Белый дом», — отметил он.

Ранее Тед Круз — сенатор от штата Техас — заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент действующему президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть Палату представителей в 2022 году.