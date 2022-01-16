Вашингтон, 16 января, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Дональд Трамп, экс-президент США, пообещал сторонникам-республиканцам до 2024 г. вернуть контроль над Конгрессом и Белым домом. Об этом он заявил на митинге в Аризоне, передает 16 января NewsMax.

Donaldjtrump.com Трамп

«В 2022 г. собираемся вернуть палату представителей, вернуть Сенат и … собираемся вернуть Америку. А в 2024 г. собираемся вернуть себе Белый дом», — отметил он.

Ранее Тед Круз, сенатор от штата Техас, заявил, что Республиканская партия планирует объявить импичмент действующему президенту США Джо Байдену, если партия сможет вернуть палату представителей в 2022 году.