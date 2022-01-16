Москва, 16 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки находятся на «совершенно разных треках», хотя между двумя странами и есть «некоторое понимание». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, опубликованному 16 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

По словам Пескова, между Россией и США есть некоторое понимание, но при этом большое беспокойство вызывает то, чтобы страны находятся на «совершенно разных треках».

«Теперь мы можем сказать, что мы на разных треках, на совершенно разных треках, и это нехорошо, это вызывает беспокойство», — сказал Песков.

Напомним, что в начале января между Россией и США состоялось несколько раундов переговоров по стратегической стабильности. В рамках этих переговоров Россия требовала от США гарантий своей безопасности, а также нерасширения военного блока НАТО на фоне эскалации кризиса на Украине и отказа от создания новых военных баз в постсоветских странах.

Однако эти переговоры фактически провалились, так как США и их европейские сателлиты отказались от российских предложений.