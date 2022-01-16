Ереван, 16 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло утром 16 января на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

Zeml.info Землетрясение

В 07:25 (06:25 мск) служба сейсмической защиты зафиксировала землетрясение магнитудой 4,3 близ армяно-азербайджанской приграничной зоны, в 12 км юго-восточнее города Капан, отмечается в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сила толчков в эпицентре составила 5 — 6 баллов.