Техас, США, , 08:28 — REGNUM Адвокат Аафии Сиддики, чьего освобождения требовал мужчина, захвативший заложников в синагоге в американском штате Техас, опровергла родство девушки с нападавшим. Об этом 16 января сообщает телеканал CNN.

Карта Техаса Bertow

Адвокат девушки Марва Элбиалли назвала нападавшего преступником и заявила, что он не является братом Сиддики. Она отметила, что сама Сиддики и её семья осуждают действия злоумышленника и назвала их «чудовищными и неправильными», призвав немедленно освободить заложников и сдаться властям.

Неизвестный мужчина захватил четырёх человек в заложники в синагоге в городе Колливилль и угрожал подорвать припрятанные взрывные устройства в случае, если кто-то войдёт в здание. Захватчик требовал освобождения Аафии Сиддики, осуждённой в США за покушение на жизнь американского военнослужащего и подозреваемую в связях с экстремистскими группировками. Мужчина назвал себя братом Сиддики.

В настоящее время все заложники освобождены, никто из них не пострадал. Подозреваемый в захвате людей мёртв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти мужчины, подозреваемого в захвате заложников в синагоге в американском штате Техас.

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