Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Подозреваемый в захвате заложников в синагоге мертв, сообщила 16 января полиция Колливилла (штат Техас, США).

«Группа по освобождению заложников проникла в синагогу, они спасли троих заложников. Подозреваемый мертв», — отмечается в сообщении, передает CNN.

Ранее губернатор штата Грег Эбботт заявил, что все заложники в синагоге освобождены, никто из них не пострадал.

Захвативший заложников 15 января в синагоге Колливилла удерживал 4-х человек, в т.ч. раввина.

Захватчик угрожал якобы спрятанными бомбами и требовал освободить женщину, осужденную за покушение на убийство американского солдата в Афганистане. Речь якобы шла о сестре захватчика Аафии Сиддики, она получила 86 лет тюрьмы.

Позднее адвокат Сиддики опроверг информацию, что захвативший заложников был братом подзащитной.