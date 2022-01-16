Москва, , 08:17 — REGNUM Российская Федерация не имеет никакого отношения к каким-либо хакерским атакам на правительственные сайты Украины. Об этом 16 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, обвинения в том, что Россия якобы стоит за кибератакаами на украинские правительственные сайты, являются «очередными бездоказательными обвинениями».

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — сказал Песков в интервью каналу CNN.

Он также подчеркнул, что в Кремле уже привыкли к тому, что власти Украины обвиняют Россию во всем, «даже в плохой погоде в своей стране».

Уровень напряженности на границе Украины слишком высок и это создает большие проблемы, констатировал пресс-секретарь президента России, и именно поэтому Россия настаивает на получении прямых ответов со стороны Запада на свои опасения.

«Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения», — объяснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине власти заявили, что многие правительственные сайты якобы подверглись хакерской атаке из России. Ряд западных стран также обвинили Россию в кибератаках на Украину. Никаких доказательств никто не предоставил.