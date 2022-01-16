Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что чиновники в США специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России. Об этом 16 января сообщает C-SPAN.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Какая самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, они спрашивали: РФ, Северная Корея, Китай, Иран? Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, — это США. — отметил Трамп. — У нас … некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное»

Ранее сын Трампа Эрик рассказал, почему обвинения в адрес его отца о сговоре с РФ являются безосновательными. По его словам, команде Трампа «не хватило мозгов» для осуществления подобного плана.