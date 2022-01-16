Иркутск, , 08:16 — REGNUM В Чунском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя по факту дачи взятки сотруднику полиции. Подробности сегодня, 16 января, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Пьяный водитель

По версии следствия, 10 января в поселке Чунский сотрудники полиции остановили автомобиль марки Audi, водитель которого был с признаками опьянения. С целью избежать привлечения к ответственности мужчина передал сотруднику полиции 205 тысяч рублей.

Полицейский от денежных средств отказался и сообщил руководству о склонении его к коррупционному преступлению. Установлено, что с 2017 года подозреваемый лишен права управления транспортными средствами. В настоящее время следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне руководство ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю отстранило от работы сотрудника, который в ходе мероприятия по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения, случайно застрелил автомобилиста.

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