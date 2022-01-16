Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился шайбой в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

В результате этого в активе 36-летнего российского хоккеиста стало 755 голов в его заокеанской карьере, и он сократил отставание по этому показателю от чешского нападающего Яромира Ягра до 11 шйб (766).

При этом рекордсменом по числу забитых голов в НХЛ является Уэйн Гретцки (894), вторым идет Горди Хоу (801).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:2.