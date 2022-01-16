Техас, США, , 08:14 — REGNUM Подозреваемый в захвате заложников в синагоге в американском городе Колливилль в штате Техас мёртв. Об этом 16 января сообщил телеканалу CNN начальник городской полиции Майкл Миллер.

Штат Техас (сс) TUBS

Миллер уточнил, что группа по освобождению заложников проникла в здание синагоги в 21:00 по местному времени и освободила троих человек. Подозреваемый в захвате заложников мёртв.

Напомним, злоумышленник захватил четырёх человек, включая раввина в синагоге в американском штате Техас. Захватчик угрожал взорвать припрятанные бомбы, в случае, если кто-то войдёт в здание. Он выдвинул требование об освобождении осуждённой в США за терроризм Аафии Сиддикки, назвав себя братом девушки. Позднее мужчина освободил одного из заложников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Техаса Грег Эбботт заявил об освобождении всех заложников в синагоге в Колливиле, никто из них не пострадал.

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