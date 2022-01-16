Техас, США, 16 января 2022, 08:14 — REGNUM Подозреваемый в захвате заложников в синагоге в американском городе Колливилль в штате Техас мёртв. Об этом 16 января сообщил телеканалу CNN начальник городской полиции Майкл Миллер.

Штат Техас (сс) TUBS
Штат Техас (сс) TUBS

Миллер уточнил, что группа по освобождению заложников проникла в здание синагоги в 21:00 по местному времени и освободила троих человек. Подозреваемый в захвате заложников мёртв.

Напомним, злоумышленник захватил четырёх человек, включая раввина в синагоге в американском штате Техас. Захватчик угрожал взорвать припрятанные бомбы, в случае, если кто-то войдёт в здание. Он выдвинул требование об освобождении осуждённой в США за терроризм Аафии Сиддикки, назвав себя братом девушки. Позднее мужчина освободил одного из заложников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Техаса Грег Эбботт заявил об освобождении всех заложников в синагоге в Колливиле, никто из них не пострадал.

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