Нью-Йорк, США, , 08:14 — REGNUM Чёрно-белый рисунок американского художника Майка Зека для комикса про Человека-паука продан на аукционе Heritage за рекордные $3,36 млн. Об этом пишет журнал Rolling Stone.

Человек-паук читает комикс про Человека-паука (сс) Angelus YODASON

Рисунок с Человеком-пауком, впервые надевшим чёрный костюм, создан для журнала Secret Wars №8 за 1984 год. Позже сделанный от руки рисунок был раскрашен и размещён на 25 странице комикса.

Начальная цена иллюстрации составляла $330 тыс. По итогам аукциона рисунок был продан за $3 648 000.

«Результаты сегодняшнего аукциона подтверждают, что сегодня комиксы могут быть столь же ценны, как и другие картины на холсте», — отметил директор отдела комиксов и комиксов Heritage Auctions в Нью-Йорке Джо Маннарино.

Эта сделка установила новый рекорд по стоимости оригинального рисунка для комикса. Предыдущий рекорд принадлежал иллюстрации из выпуска The Incredible Hulk 1974 года, на которой был представлен Росомаха. Рисунок с этим супергероем был продан на аукционе за $657 тыс.

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