Барнаул, , 08:08 — REGNUM В Алтайском крае сегодня днём, 16 января, прогнозируется небольшой, а местами по краю умеренный снег, мокрый снег, метели, гололёдные явления.

Оттепель Модест Колеров © ИА REGNUM

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Завтра, 17 января, по прогнозам синоптиков температура окружающего воздуха может достигнуть плюсовых отметок, что приведет к сходу снега и ледяной массы с крыш.

«Специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю призывают граждан, представителей управляющих компаний и руководителей всех форм собственности организовать сброс снега с крыш домов и зданий.

Особое внимание необходимо обратить на крыши легких сооружений (беседок, веранд), не рассчитанных на большую нагрузку. Кровли, особенно ветхие, могут не выдержать, деформироваться или обрушиться под сильной тяжестью снега», — сказано в официальном сообщении ГУ МЧС по региону.

Как сообщало ИА REGNUM, неблагоприятный прогноз погоды на Алтае был обнародован 16 января. В регионе возможны мокрый снег, метели, гололёдные явления, на дорогах сильная гололедица. Ожидается ветер порывами до 20 м/с.

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