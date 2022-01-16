Нью-Йорк, США, , 08:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уверенно обыграл с «сухим» счетом команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 15 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Nhl.com

Игра проходила на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте и закончилась победой гостей со счетом 0:2.

В составе победителей голы забили Том Уилсон (5-я минута) и российский нападающий Александр Овечкин (60-я, в пустые ворота).

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 34 из 35 бросков по своим воротам. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет одну результативную передачу.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон» 16 января примет у себя клуб «Ванкувер Кэнакс», а «Айлендерс» 18 января также дома встретятся с командой «Филадельфия Флайерз».