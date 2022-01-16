Москва, , 08:01 — REGNUM Российские военнослужащие из состава Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) возвращаются после завершения миссии в Казахстане на 18 самолётах Ил-86 военно-транспортной авиации (ВТА) ВКС России. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Минобороны России.

Российские миротворцы Mil.ru

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«Сегодня самолеты ВТА продолжают доставлять личный состав и технику подразделений ВДВ после выполнения миротворческих задач на аэродром Чкаловский в Московской области», — сказано в сообщении.

Перед вылетом из Казахстана российские миротворцы погрузили военную технику в самолёты ВКС России. В России на аэродроме Чкаловский будет организована торжественная встреча российских военнослужащих с участием командования ВДВ. После неё личный состав разгрузит самолёты и осуществит марш-бросок к месту постоянной дислокации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана до 19 января.

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