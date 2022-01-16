Москва, 16 января, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Производство автомобилей в России в 2021 году выросло на 10% в годовом исчислении, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Глава Минпромторга подвёл итоги 2021 года для российской автомобильной промышленности и рынка новых автомобилей. Он отметил, что меры стимулирования локализации производства и поддержки спроса на авто местной сборки помогли сохранить положительную динамику.

«По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн шт., что на 10% больше показателя 2020 года», — подчеркнул Мантуров.

Министр отметил, что рост производства в сегменте легковых автомобилей составил около 8%. Всего в России за 2021 год произвели более 1,3 млн легковых авто.

Автопродажи в России также сохранили положительную динамику. В прошлом году на российском рынке продано 1,8 млн автомобилей, что на 6% больше, чем в 2020 году.