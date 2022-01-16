Чебаркуль, Челябинская область, 16 января, 2022, 07:30 — ИА Регнум. В Челябинской области три человека погибли при пожаре. Об этом сообщает областное управление СКР.

Пожар

Трагедия произошла днём 15 января в селе Половинка Чебаркульского муниципального района. В ходе тушения огня в частном доме обнаружили тела трёх местных жителей.

Проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём.