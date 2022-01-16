Москва, , 07:27 — REGNUM Связанные с космическими запусками риски в России страхуются по минимальным тарифам за всю историю. Об этом заявил первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью передаче «Большой космос» студии «Роскосмос ТВ».

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Овчинников рассказал, что за последние годы в госкорпорации полностью изменили подходы к страхованию.

«У нас на сегодняшний день все космические риски страхуются с самыми минимальными тарифами за всю историю космонавтики», — подчеркнул замглавы Роскосмоса.

Он добавил, что этих результаты достигнуты на фоне сохранения в мире большого количества аварий при космической деятельности. Также выход на минимальные тарифы осложнялся почти полным отсутствием внутренней ёмкости страхования.

В конце 2021 года в Роскосмосе сообщили, что показатель надёжности российских ракет космического назначения за пять лет вырос до 97%». По итогам года серия безаварийных запусков российских ракет космического назначения достигла рекордных 76 пусков.

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