Копейск, Челябинская область, , 07:26 — REGNUM В Челябинской области без вести пропали девочка 2008 года рождения и мальчик 2009-го. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Они ушли 15 января из дома в посёлке Северный Рудник и с тех пор не вернулись. Сотрудники полиции проверяют все возможные места нахождения подростков. Граждан, имеющих сведения об их местонахождении, просят сообщить об этом полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в Челябинской области пропал девятилетний ребёнок. Но утром 1 января его нашли живым. Оказалось, что он сбился с пути и был вынужден заночевать в заброшенном доме.