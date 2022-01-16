Вашингтон, 16 января, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Действующий президент Джозеф Байден не в состоянии противостоять действиям других государств, и в частности России, на международной арене. Такое заявление сделал 16 января экс-глава Белого дома Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Аризона. Трансляцию выступления политика ведёт телеканал Newsmax.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По мнению Трампа, заявления российских властей о возможном развёртывании военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле говорит о недостаточном уровне уважения к американским властям при президенте Байдене. Как пояснил Трамп, у него в период президентства никогда не было подобных проблем ни с президентом России Владимиром Путиным и Украиной, ни с главой Китая Си Цзиньпином.

Трамп отметил, что в настоящее время Китай, Россия и Иран ведут себя агрессивно и продавливают свою политику, занимаясь провокациями. По словам экс-президента США, «они никогда не осмелились бы на такое раньше», а теперь они просто играют с нынешней администрацией Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома возложила на экс-президента США Трампа ответственность за форсирование Ираном своей ядерной программы и новые нападения в регионе.