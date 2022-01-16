Техас, США, 16 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Все заложники, захваченные мужчиной в синагоге в городе Колливилль в американском штате Техас, освобождены. Об этом сообщил губернатор штата Грег Эббот в своём Twitter.

Цитата из к/ф «Последнее испытание». Реж. Алексей Петрухин. 2019. Россия После захвата заложников

Губернатор Техаса отметил, что никто из заложников не пострадал, все они «живы и невредимы».

Незадолго до заявления губернатора Техаса журналист телеканала CNN Эд Лавандера сообщил о взрыве, раздавшемся в здании синагоги, вслед за которым послышалась стрельба.

Напомним, мужчина, захвативший четырёх заложников в здании синагоги в городе Колливилль, сообщил, что у него есть взрывное устройство и он приведёт его в действие в случае, если кто-то зайдёт в здание. Мужчина потребовал от властей освобождения из американской тюрьмы Аафии Сиддикки, которую он называет своей сестрой. Девушка была приговорена к 86 годам лишения свободы за нападение на военнослужащего США. Кроме того, она подозревается в связях с террористами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о добровольном освобождении захватчиком синагоги в Техасе одного из заложников. Переговоры со злоумышленником продолжались более шести часов.