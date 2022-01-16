Екатеринбург, 16 января, 2022, 06:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге две мошенницы втёрлись в доверие к 90-летнему гражданину и похитили у него 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Astryd_MAD Деньги

Аферистки подошли к человеку и его супруге на улице и назвали его по имени-отчеству. Они представились сотрудницами одной из социальных служб города и сообщили, что нужно срочно обменять имеющиеся наличные деньги на купюры нового образца. А затем они проследовали с ними в квартиру и попросили показать имеющуюся наличность, якобы чтобы переписать номера купюр. Граждане показали гостьям 450 тыс. рублей. А когда налётчицы начали подменять купюры, то заметили это и попытались предотвратить.

Тогда злодейки пустили в ход газовый баллончик и сбежали. А пострадавшие обратились в полицию.