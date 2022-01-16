Мехико, , 05:55 — REGNUM Рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Мексике с начала пандемии COVID-19. Об этом 15 января сообщается в докладе минздрава страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в стране было зарегистрировано 47 113 новых случаев инфицирования коронавирусом. Также за последние 24 часа произошло 227 летальных исходов среди заболевших COVID-19. Начиная с 11 января в стране наблюдается рост заболеваемости, ежедневно регистрируется более 40 тыс. случаев заражения.

При этом уточняется, что загруженность медучреждений остаётся относительно низкой, несмотря на стремительный рост заболеваемости. В среднем она составляет около 29%, из них аппарат искусственной вентиляции лёгких требуется 17%, эти показатели значительно ниже, чем при предыдущих волнах заболеваемости.

Общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет около 4,35 млн. человек, из них скончались от последствий COVID-19 с начала пандемии 301 334 человека. Из порядка 127 млн человек, проживающих в Мексике, 75,37 млн жителей прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заражении коронавирусом президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

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