Оренбург, 16 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области частично сняли ограничения на трассах, введённые ранее по причине непогоды. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

С 0:00 было снято ограничение на трёх участках. В том числе два из них — по трассе М-5.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд ограничений был введён 15 января. Причиной стала метель и плохая видимость.