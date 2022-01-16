Техас, США, 16 января, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Злоумышленник, захвативший заложников в синагоге в городе Колливилль в американском штате Техас, отпустил одного человека. Об этом 16 января сообщает пресс-служба управления городской полиции.

Mil.ru Захват заложника

Уточняется, что освобождён мужчина, он не пострадал, медицинская помощь ему не требуется. Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) продолжают переговоры с подозреваемым. По предварительной информации, в заложниках остаются ещё три человека. С момента захвата мужчиной синагоги прошло около шести часов.

Неизвестный мужчина захватил четырёх заложников, включая раввина в синагоге в американском штате Техас. Злоумышленник утверждает, что у него есть взрывные устройства, которые он угрожает привести в действие, если кто-то зайдёт в здание. Мужчина утверждает, что является братом осуждённой в США за терроризм Аафии Сиддикки и требует её освобождения. Девушка была осуждена на 86 лет тюрьмы за нападение на военнослужащего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Вашингтона усилила патрулирование возле религиозных учреждений в связи с захватом синагоги в Техасе.