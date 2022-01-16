Токио, 16 января, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Как минимум 210 тыс. жителей Японии получили предписание об эвакуации от властей в связи с угрозой цунами. Об этом 16 января сообщает агентство Kyodo.

Цитата из к/ф «2022 год: Цунами». Реж. Торанонг Сричуа. 2009. Таиланд Цунами

Указание об эвакуации распространяется на жителей прибрежных районов северо-восточных префектур Аомори, Иватэ и Мияги, восточной Тибы, западной Коти, а также юго-западных Миядзаки и Кагосимы. Все эти регионы расположены на берегу Тихого океана.

Угроза цунами была объявлена в связи с извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга. Ожидается волна высотой до трёх метров. В зоне возможного удара стихии в целях безопасности были отменены 27 внутренних авиарейсов. В портах префектуры Коти в результате подъёма воды были унесены в открытое море и перевёрнуты около десятка судов, людей на них не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе цунами, которая была объявлена в ряде регионов Чили после извержения вулкана в Королевстве Тонга.