Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Патрулирование возле религиозных учреждений усилила в качестве меры предосторожности полиция в Вашингтоне в связи с захватом неизвестным заложников в штате Техас. Об этом 16 января сообщила пресс-служба полиции округа Колумбия в Twitter.

После захвата заложников Цитата из к/ф «Последнее испытание». Реж. Алексей Петрухин. 2019. Россия

Поясняется, что в настоящее время реальной угрозы захвата или нападений на религиозные учреждения в округе Колумбия нет. Усиление наблюдения возле религиозных учреждений проводится в превентивных целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало об усилении охраны синагог полицией Далласа в связи с захватом неизвестным мужчиной четырёх заложников, включая раввина, в синагоге в городе Колливилль в штате Техас. Мужчина требует освобождения из американской тюрьмы Аафии Сиддикки, которую он называет своей сестрой. Девушка была осуждена за нападение на военнослужащего США и подозревается в связях с террористами.

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