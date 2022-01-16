Бразилиа, , 03:29 — REGNUM Около 40 детей ошибочно привили вакциной от коронавируса для взрослых в бразильском городе Лусена в штате Параиба на северо-востоке страны. Об этом 16 января сообщило издание O Antagonista.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как поясняет администрация города Лусена, речь идёт о разовом нарушении, к которому не имеют отношения власти города. Решение о вакцинации детей было принято лицом, проводившим её. В настоящее время виновник инцидента отстранён, прокуратура штата начала расследование обстоятельств произошедшего.

Информация о состоянии детей, получивших взрослую дозу препарата, не сообщается.

Национальное агентство по санитарному надзору одобрило применение вакцины от коронавируса производства компании Pfizer для возрастной группы от 5 до 11 лет. Препарат Comirnaty в детской дозировке был поставлен в страну 13 января. Подростков от 12 лет и старше прививают в Бразилии препаратом для взрослых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале вакцинации детей 5−11 лет в Бразилии.

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