Тегеран, , 08:12 — REGNUM 15 января Али Асгар Хаджи, старший помощник министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амирабдоллахиана, заявил, что страна поддерживает усилия Организации Объединенных Наций по укреплению национального суверенитета и территориальной целостности в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Хаджи сделал это замечание на встрече со специальным посланником ООН по Сирии Гейром Педерсеномв иранской столице Тегеране. Он заявил о поддержке Ираном внутрисирийских переговоров, а также установления мира и стабильности в дружественной арабской стране.

В ходе встречи обе стороны обсудили последние события в Сирии, в том числе переговоры комитета по конституционному законодательству страны, шаги по борьбе с санкциями и отправку гуманитарной помощи сирийскому народу.

Посланник ООН, со своей стороны, высоко оценил усилия Ирана по сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций, а также по содействию восстановлению мира и безопасности в Сирии.