Тегеран, , 08:17 — REGNUM 15 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 044, причем 18 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус

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«Еще 18 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 044 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа был выявлен 1421 новый случай заражения COVID-19, при этом 194 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 062 633 пациента из общего числа 6 218 741 инфицированного человека выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1369 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 289 939 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 53 064 275 человек на данный момент сделали повторную прививку.