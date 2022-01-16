Тегеран, , 08:24 — REGNUM 15 января посол Ирана в Пекине Мохаммад Кешаварзаде заявил, что одним из важнейших достижений визита министра иностранных дел Хоссейна Амирабдоллахиана в Китай стала реализация 25-летней программы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Кешаварзаде объявил в своем твиттере, что реализация 25-летней программы сотрудничества между Ираном и Китаем стала одним из ключевых достижений действующего главы МИД ИРИ Хоссейна Амирабдоллахиана во внешней политике страны.

«Иранская высокопоставленная делегация, состоящая из политических и экономических представителей, а также нефтяных и банковских должностных лиц, провела в Китае плодотворные переговоры, нацеленные на позитивный результат», — отметил он.

13 января Амирабдоллахиан прибыл в Китай, чтобы провести переговоры с китайскими властями по 25-летней программе стратегического сотрудничества. Позднее он заявил, что стратегическое соглашение наконец вступает в силу.