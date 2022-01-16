Тегеран, 16 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. 15 января глава иранской Федерации ветеранов и инвалидов заявил, что четыре квоты Ирана на участие в зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине 2022 года являются фиксированными, при этом в ближайшем будущем страна получит ещё две квоты. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Atos Олимпийские игры

Иса Савех Шемшаки в интервью Mehr News заявил, что Иран изначально получил четыре фиксированные квоты для участия в зимних Паралимпийских играх 2022 года, однако стране будут предоставлены еще две квоты для участия в лыжных гонках.

Бывший президент Федерации лыжного спорта Ирана заявил, что страна уже заполнила все четыре квоты с целью участия в международных соревнованиях по горным лыжам и сноуборду. Информация об иранских участниках лыжных гонок появится в ближайшие дни.

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года планируется провести в Пекине (Китай) с 4 по 13 марта.