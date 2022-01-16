Тегеран, , 08:33 — REGNUM Эксперты заявили, что благодаря активной экономической политике, проводимой новым правительством Ирана с августа 2021 года, число покупателей иранской нефти существенно увеличилось. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 января.

Добыча нефти в Иране Tilestwra.com

Согласно отчету, опубликованному иранской официальной газетой «Иран», в список импортёров иранской нефти были включены новые страны, при этом традиционные клиенты проявляют все больший интерес к ближневосточному партнеру.

По данным Центрального банка Ирана (CBI), доходы Ирана от нефти за первые шесть месяцев текущего года выросли примерно на десять миллиардов долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, за первые шесть месяцев доходы Ирана от продажи нефти составили 18,6 миллиарда долларов, в то время как в предыдущем году данный показатель составлял всего 8,5 миллиардов.

Таким образом, объем экспорта нефти в Иране увеличился на 118 процентов в стоимостном выражении. Нефтяные доходы поступают в страну посредством различных международных финансовых каналов.