Тегеран, 16 января 2022, 08:39 — REGNUM Переговорная группа Ирана в Вене (Австрия) в последние дни сосредоточилась на проверке дальнейших действий Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 января.
Восьмой раунд заседаний комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) продолжается в различных форматах и на разных уровнях в Вене, где представители Ирана, Европейского союза и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) проводят переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года и снятии санкций, введенных США в отношении Ирана.
Ранее главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани провел часовую сессию с представителем Европейского союза и координатором венских переговоров, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с отменой санкций, проверкой будущих мер и ядерными обязательствами в рамках СВПД.
В то же время третья группа экспертов, работающая над выполнением соглашений, впервые собралась во время восьмого раунда переговоров в Вене, чтобы проверить будущие действия Соединенных Штатов в отношении ядерной сделки.
Источник, близкий к иранской переговорной группе, сообщил IRNA на условиях анонимности, что заседание рабочей группы прошло в позитивной и конструктивной атмосфере.
Вопрос по проведению проверок и предоставлению гарантий, который ранее был исключен европейскими участниками, отныне официально стоит на повестке дня в рамках венских переговоров.
Опыт неполного выполнения СВПД во время пребывания в должности бывшего президента США Барака Обамы является основной причиной того, что иранская команда настаивает на проверке американских шагов в этом отношении. Иранская делегация утверждает, что Тегеран должен извлечь практическую выгоду из ядерной сделки, при этом соглашение об отмене санкций не должно быть реализовано только на бумаге.