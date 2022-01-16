Тегеран, 16 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Переговорная группа Ирана в Вене (Австрия) в последние дни сосредоточилась на проверке дальнейших действий Соединенных Штатов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 15 января.

Mostafa Asgari Али Багери Кяни

Восьмой раунд заседаний комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) продолжается в различных форматах и на разных уровнях в Вене, где представители Ирана, Европейского союза и группы 4+1 (Великобритания, Франция, Россия, Китай плюс Германия) проводят переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года и снятии санкций, введенных США в отношении Ирана.

Ранее главный переговорщик Ирана по ядерной программе Али Багери Кани провел часовую сессию с представителем Европейского союза и координатором венских переговоров, в ходе которой стороны обсудили вопросы, связанные с отменой санкций, проверкой будущих мер и ядерными обязательствами в рамках СВПД.

В то же время третья группа экспертов, работающая над выполнением соглашений, впервые собралась во время восьмого раунда переговоров в Вене, чтобы проверить будущие действия Соединенных Штатов в отношении ядерной сделки.

Источник, близкий к иранской переговорной группе, сообщил IRNA на условиях анонимности, что заседание рабочей группы прошло в позитивной и конструктивной атмосфере.

Вопрос по проведению проверок и предоставлению гарантий, который ранее был исключен европейскими участниками, отныне официально стоит на повестке дня в рамках венских переговоров.

Опыт неполного выполнения СВПД во время пребывания в должности бывшего президента США Барака Обамы является основной причиной того, что иранская команда настаивает на проверке американских шагов в этом отношении. Иранская делегация утверждает, что Тегеран должен извлечь практическую выгоду из ядерной сделки, при этом соглашение об отмене санкций не должно быть реализовано только на бумаге.