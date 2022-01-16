Соединённые Штаты Америки, , 03:07 — REGNUM Наряды полиции усилены у синагог и других религиозных центров в городе Далласе на фоне захвата заложников мужчиной в городе Колливилль в американском штате Техас. Об этом 16 января сообщил мэр города Далласа Эрик Джонсон в своём Twitter.

Уточняется, что полиция развернула дополнительные патрули в качестве мер предосторожности у зданий синагог и возле других объектов. Сотрудники полиции тесно сотрудничают с еврейскими общинами, а также с местными властями, властями штата и федеральными властями для отслеживания возможных угроз и вызывающих беспокойство ситуаций на фоне захвата заложников в синагоге в штате Техас.

Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате четырёх заложников, в том числе раввина неизвестным злоумышленником в американском штате Техас в городе Колливилль. Мужчина назвал себя Мухаммадом Саддики и потребовал освобождения своей сестры, осуждённой за терроризм на 86 лет Аафии Сиддикки. В настоящее время спецслужбы устанавливают личность захватчика.

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