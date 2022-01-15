Техас, США, 16 января, 2022, 02:32 — ИА Регнум. Освобождения своей сестры, осуждённой за терроризм Аафии Сиддикки, требует мужчина, захвативший заложников в американском штате Техас. Об этом 16 января сообщает телекомпания ABC.

Цитата из к/ф «Камера». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания; Франция Захват заложника

Мужчина захватил в заложники четырёх человек в синагоге в городе Колливилль. По данным телекомпании, захватчик утверждает, что у него есть взрывное устройство, которое он угрожает привести в действие, если кто-нибудь попытается войти в здание.

Злоумышленник назвал себя Мухаммедом Сиддики, братом Аафии Сиддикки, которая отбывает срок за терроризм в американской тюрьме, расположенной на базе ВВС в Техасе. Она была приговорена к 86 годам лишения свободы за покушение на убийство американского военнослужащего, а также подозревается в связях с террористической группировкой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президента США Джозефа Байдена проинформировали о ситуации с заложниками в Техасе, он следит за развитием событий.