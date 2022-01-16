Вашингтон, 16 января 2022, 02:07 — REGNUM Президент США Джозеф Байден проинформирован о захвате заложников в синагоге в городе Колливилле в американском штате Техас. Об этом 16 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в своём Twitter.
Псаки уточнила, что американский лидер следит за развитием событий и получает обновления информации по сложившейся ситуации.
«Высокопоставленные представители команды, занимающейся вопросами нацбезопасности, находятся в контакте с руководством федеральных правоохранительных органов», — добавила Псаки.
Ранее ИА REGNUM сообщало о захвате заложников неизвестным мужчиной в синагоге города Колливилль в штате Техас. Личность злоумышленника устанавливается.
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