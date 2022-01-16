Санкт-Петербург, , 01:43 — REGNUM Объявления, появившиеся в социальных сетях о продаже «красивых дат» для бракосочетания, размещаются мошенниками и не имеют отношения к органам ЗАГС. Об этом 15 января предупредил жителей Санкт-Петербурга Комитет по делам ЗАГС на своей официальной странице «ВКонтакте».

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В размещённом заявлении Комитета отмечается, что в последнее время участились случаи публикаций о продаже «красивых дат» для регистрации брака в районных ЗАГСах и Дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга. Сотрудники ЗАГС не рекомендуют связываться с продавцами, продающими «красивые даты», так как с большой долей вероятности покупатель может столкнуться с мошенничеством.

Органы ЗАГС города Санкт-Петербурга не занимаются коммерцией и не продают «красивых дат» для бракосочетания. Действующее законодательство РФ о регистрации актов гражданского состояния не предполагает продажу даты, либо времени, выбранной определённой парой, другим людям.

В качестве примера Комитет опубликовал скриншоты объявлений о продаже «красивых дат». Подобные даты ожидаются в текущем году в феврале и пользуются большой популярностью у молодожёнов. К таким датам относятся, например, 02.02.2022 . За возможность зарегистрировать брак именно в этот день мошенники предлагают заплатить им от 500 тыс. до миллиона рублей.

Комитет по делам ЗАГС Санкт-Петербурга напомнил, что пошлина за государственную регистрацию заключения брака в районных ЗАГСах и Дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, составляет 350 руб., включая выдачу свидетельства. При подаче заявления и оплате пошлины на портале госуслуг предоставляется скидка 30%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приамурье из-за свадебного ажиотажа в определённые даты пришлось продлить работу ЗАГСов.

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