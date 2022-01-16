Сантьяго, , 01:02 — REGNUM Предупреждение об угрозе цунами объявлено в трёх регионах Чили после извержения подводного вулкана в Королевстве Тонга. Об этом 15 января сообщило национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны в своём Twitter.

Цунами Thenational.ae

Уточняется, что гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили, основываясь на новых данных, объявила угрозу цунами для прибрежных районов региона Лос-Лагос. Кроме того, угроза цунами объявлена в регионах Кокимбо и Лос-Риос.

Жителям всех трёх прибрежных регионов власти настоятельно рекомендовали эвакуироваться вглубь страны.

Извержение подводного вулкана произошло на одном из островов архипелага Тонга. Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай проявил сильную активность в Королевстве Тонга 14 января. Извержение вулкана стало крупнейшим с декабря прошлого года, оно породило ряд небольших цунами у побережья Тонгатапу — самого крупного острова архипелага Тонги.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе цунами, объявленной на Курильских островах после извержения подводного вулкана.

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