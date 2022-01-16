Бамако, , 00:48 — REGNUM Многотысячные митинги в поддержку курса правительства на сотрудничество с Россией состоялись в Мали. Об этом 15 января сообщило Agence France-Presse.

Карта Мали presse03

В демонстрациях по всей стране приняли участие десятки тысяч человек, а в столице Мали, городе Бамако, количество участников акции превысило сто тысяч человек. На митинге в Бамако многие несли портреты президента РФ Владимира Путина и российские флаги.

Отмечается, что очень редко в Бамако одновременно собиралось такое количество людей. Люди выразили тотальное недовольство санкциями, введёнными введенными Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) с подачи Франции и выступили за сотрудничество Мали с Россией. Организаторы демонстраций, которые состоялись в Бамако, Бугуни, Кутиале, Кайесе и Тимбукту заявили, что целью мероприятий является объединение жителей Мали против внешних врагов.

Люди принесли с собой плакаты с портретами главы правительства переходного периода Мали Ассими Гоита, президента РФ Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. Власти Мали попросили у России помощи в вопросах подготовки сотрудников силовых ведомств, для последующей нейтрализации террористов, действующих на территории страны. В связи с этим в социальных сетях активно курсируют слухи о прибытии в страну российских инструкторов, которых западные СМИ называют «ЧВК Вагнер».

Страны ЭКОВАС ввели жёсткие санкции в отношении Мали после заявления главы МИДа страны Абдулая Диопа, что выборы в стране невозможны из-за ситуации с безопасностью. ЭКОВАС отозвало своих послов в Мали, ввело санкции в отношении финансовой помощи и приостановило все коммерческие операции со страной. Франция и США поддержали ввод санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало о блокировке Россией и Китаем решения о вводе Совбезом ООН санкций в отношении Мали.

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