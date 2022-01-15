Ростов-на-Дону, , 23:56 — REGNUM Под Ростовом-на-Дону столкнулись два транспортных средства — автомобили Tagaz Tager и Hyundai Solaris. Об этом сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

ДТП Pravovoyicentr.ru

ДТП произошло 15 января на 20 км автодороги Самбек — Матвеев Курган. По последним данным, в результате инцидента получили трое несовершеннолетних.

«В результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних пассажиров Hyundai Solaris», — уточнил представитель ГИБДД.

В настоящее время выясняются причины происшествия.