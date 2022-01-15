Техас, США, 15 января, 2022, 23:16 — ИА Регнум. В США в синагоге города Колливилль (штат Техас) неизвестный мужчина захватил заложников. Об этом 15 января сообщает полиция города Колливилль в Twitter.

Цитата из к/ф «Последнее испытание». Реж. Алексей Петрухин. 2019. Россия После захвата заложников

«Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранительные органы японской столицы Токио задержали мужчину Акито Араки, который закрылся в ресторане и взял в заложники управляющего заведением.

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