Лондон, , 23:05 — REGNUM Возможная «большая и ужасная война» между Соединенными Штатами и Китаем поставит мир на грань катастрофы, говорится в статье в британском издании The Economist.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы материала напомнили об инциденте, который случился весной 2001 года, когда американский самолет-разведчик столкнулся с китайским истребителем в Южно-Китайском море.

Тогда самолет США получил серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на китайском острове Хайнань, где 24 члена экипажа задержали и допросили. Однако конфликт удалось разрешить мирным путем.

Вместе с тем сегодня Конгресс США и общественное мнения вряд ли позволят американским пойти на подобные компромиссы с Пекином, предупреждают обозреватели.

При этом, считают авторы материла, в КНР также не готовы идти на уступки в случае возникновения серьезного инцидента между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что продление Россией и США договора СНВ-3 является важным шагом, однако этого недостаточно и обеим странам стоит продолжить сокращение своих ядерных арсеналов.

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