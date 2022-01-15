Верчелли, Италия, 15 января, 2022, 22:57 — ИА Регнум. На севере Италии скончался 91-летний модельер и бизнесмен Нино Черрути. Об этом в субботу, 15 января, сообщила La Repubblica.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

По данным журналистов, трагедия произошла в больнице города Верчелли в регионе Пьемонт.

«Он умер в больнице Верчелли… — отмечается в сообщении. — Ему был 91 год».

Напомним, что Черрути представил свою первую линию одежды в Милане в 1957 году.