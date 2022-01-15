15 января 2022 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 23:37 — REGNUM «Проанализируйте: вблизи от Флориды, в нейтральной зоне, пролетел атомный бомбардировщик Ту-160, подобного которому сегодня в мире нет… Несмотря на то, что американская сторона заметила этот самолет и, по правилам, должна была запустить в небо перехватчиков, ни один самолет F-35 не взлетел, так как смысла не было: скорость этой огромной махины, Ту-160, превосходит скорость F-35, и преследовать его смысла не имело… Почему я это пишу… Очень много мусора накопилось в Грузии, и их невежество, поклонничество перед идеологией и «ориентация» становятся опасными! Это те, кто не вышел за рамки идеологии «ржавых танков»… Посмотрите на реакцию западных стран! Кто разбирается в инженерном деле, поймет, что это значит». Пост такого содержания на своей странице в соцсети Facebook опубликовал грузинский аналитик Демур Гиорхелидзе, предметом критики которого часто становятся носители так называемой прозападной идеологии в Грузии.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

А в комментарии к посту добавил: «Будущее страны определяет ее народ, а не кто-то извне! Если народ не ориентирован на развитие и вредит своим семьям, то происходит то, что мы сегодня имеем в Грузии».

Публикация вызвала более 200 комментариев на странице аналитика. Большинство пользователей поддержало позицию автора.

«Действительно, удивительный народ мы, грузины. Интересно, с кем-нибудь в мире происходит еще то, что происходит с нами? Не хотим жить в луже и терпеть свиней, и все же подчиняемся им и выбираем их», — высказался Д.К.

А по мнению Д.Д., беда Грузии в том, что в ее правительство пробралось много негрузин.

Ряд пользователей на странице аналитика осудил его за «пророссийскость».

»Кого вы считаете здравыми грузинами? Тех, кто вертит задом перед Россией? Здорово», — заметил Г.Е.

Грузия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За автора поста вступился пользователь З.Г.: «Хоть головой об стенку — о таких сказано. Они не понимают ваших мыслей и считают вас пророссийским. Не понимают, какая опасность угрожает Грузии, если отношения с Россией мы не наладим».

»А еще говорят о ржавых танках и фанерных кукурузниках», — поддержал беседу Р.О.

«Если бы я был на месте Путина, закинул бы в море вблизи от Америки маленький «Циркон», так, чтобы никому не навредить. Хотя он сделал то же самое этим полетом», — добавил Г.Г.

«Все атомные подводные лодки вышли с мест базирования и… где будут размещены, понять не трудно. В том числе в Черном море», — пояснил автор поста.

«Ту-160 — это бездарная копия b-lb lancer. Сейчас провели его модификацию, но ничего особенного и нерешаемого он не имеет. Элементарный самолет середины 20 века. Его сравнение с F-35 неуместно, у него совсем другое назначение и другие задачи… Этот самолет давно не является главным оружием России. Главные носители атомного удара — ракетные системы. А этот самолет мы сбили в войне 2008 года», — возразил автору и его сторонникам пользователь П.З.

«Хочу конкретно спросить: что дает вам эта ложь? Какую выгоду получает Грузия от таких взглядов? Вы же не специалист», — ответил пользователю П.З. автор поста.

А пользователь Г.А. уточнил: «Он (П.З.) специалист из USAID. Разваливает наше сельское хозяйство».

»Даже если так, Россия умеет воевать. Миша Квеселава писал в своей книге, что русские на фанерных вертолетах выиграли Вторую мировую войну! Это тогда, когда у Германии была модернизированная техника. А сейчас совсем другое время, и Россия сегодня намного сильнее!» — заключила эту часть дискуссии Р.К.