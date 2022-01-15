Вашингтон, 15 января, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 15 января стриминговый сервис Hulu опубликовал новый тизер сериала «Лунный рыцарь» от киностудии Marvel, главную роль в котором исполнил американский актер Оскар Айзек («Дюна», «Драйв», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»).

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Также сообщается, что трейлер сериала будет опубликован в ближайший понедельник. Сериал выйдет в 2022 году и будет показан на стриминговом сервисе Disney+. Первый сезон будет состоять из шести эпизодов. Проект станет частью Четвертой фазы кинематографической вселенной Marvel.

Помимо Оскара Айзека, в сериале снялись Итан Хоук («Перед рассветом»), Гаспаль Ульель («Последний день») и Мэй Каламави.